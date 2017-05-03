17:13:34 Среда, 3 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Пензенские чиновники сдали 18 литров крови

17:08 | 03.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Пензенские госслужащие сдали 18 литров крови в рамках донорской акции, состоявшейся на площади Ленина в среду, 3 мая.

Пензенские чиновники сдали 18 литров крови

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В акции приняли участие 40 человек, среди которых сотрудники региональных ведомств — Минпрома, управления информационных технологий и связи, Минтруда и управления ЗАГС.

По словам главного врача пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, благодаря проведению подобных акций нуждающиеся в оказании трансфузиологической помощи обеспечиваются гемокомпонентами в полном объеме.

«Здоровье каждого из нас является не только личным достоянием, но и тем даром, которым он может поделиться, посредством безвозмездного донорства крови, с теми, кто в ней нуждается», — цитирует главврача пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор убийце пензенского предпринимателя Эдуарда Иоффе В Пензенской области яровые посеяны почти на 200 тыс. га
В Пензе почтили память учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны В центре Пензы ветхие дома спрятали за зеленым забором
В Пензе суд признал законным штраф компании «Просто займы» за ущемление прав потребителей Автопробег «Дорогами Бессмертного полка» стартовал в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама