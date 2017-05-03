Пензенские чиновники сдали 18 литров крови Общество Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Пензенские госслужащие сдали 18 литров крови в рамках донорской акции, состоявшейся на площади Ленина в среду, 3 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В акции приняли участие 40 человек, среди которых сотрудники региональных ведомств — Минпрома, управления информационных технологий и связи, Минтруда и управления ЗАГС. По словам главного врача пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, благодаря проведению подобных акций нуждающиеся в оказании трансфузиологической помощи обеспечиваются гемокомпонентами в полном объеме. «Здоровье каждого из нас является не только личным достоянием, но и тем даром, которым он может поделиться, посредством безвозмездного донорства крови, с теми, кто в ней нуждается», — цитирует главврача пресс-служба регионального Минздрава. Нашли ошибку в тексте?

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