В центре Пензы состоялся гарнизонный развод подразделений полиции Общество Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы, бойцы Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций приняли участие в гарнизонном разводе подразделений полиции на площади Ленина в Пензе в среду, 3 мая. Фото: Penza-gorod.ru В мероприятии приняли участие первые лица города и области. Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся, выразил признательность представителям правоохранительных органов за добросовестный труд. Он отметил благодарностями участников народной дружины Пензы, в том числе командира Михаила Шахова. В свою очередь мэр Виктор Кувайцев вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам управления МВД России по городу Пензе — старшему лейтенанту полиции Сергею Лыткину, лейтенанту полиции Николаю Кичкину и старшему сержанту полиции Денису Лазуткину. Фото: Penza-gorod.ru В ходе мероприятия начальник УМВД по Пензенской области Юрий Рузляев передал ключи от двух мотоциклов «BMW F800GT» представителям специализированной роты дорожно-патрульной службы. Кроме того, он вручил ключи от «УАЗов» руководителям подразделений полиции, сообщает пресс-служба мэрии Пензы. Нашли ошибку в тексте?

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