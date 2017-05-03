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В центре Пензы состоялся гарнизонный развод подразделений полиции

18:33 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы, бойцы Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций приняли участие в гарнизонном разводе подразделений полиции на площади Ленина в Пензе в среду, 3 мая.

В центре Пензы состоялся гарнизонный развод подразделений полиции

Фото: Penza-gorod.ru

В мероприятии приняли участие первые лица города и области.

Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся, выразил признательность представителям правоохранительных органов за добросовестный труд.

Он отметил благодарностями участников народной дружины Пензы, в том числе командира Михаила Шахова.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам управления МВД России по городу Пензе — старшему лейтенанту полиции Сергею Лыткину, лейтенанту полиции Николаю Кичкину и старшему сержанту полиции Денису Лазуткину.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе мероприятия начальник УМВД по Пензенской области Юрий Рузляев передал ключи от двух мотоциклов «BMW F800GT» представителям специализированной роты дорожно-патрульной службы.

Кроме того, он вручил ключи от «УАЗов» руководителям подразделений полиции, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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