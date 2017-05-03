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В Заречном планируется привести в порядок детский автогородок в парке

19:13 | 03.05.2017 | Общество

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Заречный, 3 мая 2017. PenzaNews. Один из предпринимателей планирует привести в порядок территорию детского автогородка в центральном парке культуры и отдыха в Заречном Пензенской области ко Дню города, который будет отмечаться в конце мая.

В Заречном планируется привести в порядок детский автогородок в парке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что уже в этом сезоне юные посетители смогут кататься здесь на машинках.

Кроме того, представители городского департамента культуры намерены договориться с сотрудниками ГИБДД о возобновлении в автогородке уроков безопасности.

Помимо этого, муниципалитет намерен принять участие в программе «Развитие городской среды». В случае одобрения заявки и выделении средств из федерального бюджета в будущем году ЦПКиО ждут масштабные изменения — парк преобразится на всей площади в 16 га.

В частности, аттракционы намечено обновить и перенести в другое место.

Также в парке планируется открыть новые точки общепита и развлечений, обеспечить Wi-Fi, сообщает газета «Заречье сегодня».

Детский автогородок в центральном парке культуры и отдыха города Заречного Пензенской области не функционирует на протяжении многих лет.

Раньше на его территории регулярно наносилась дорожная разметка — сплошные и прерывистые линии, а также пешеходные переходы. Действовал пункт проката, благодаря чему дети с ранних лет могли изучать ПДД, передвигаясь на велосипеде или самокате.
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