Родители детей-инвалидов смогут купить средства реабилитации за счет маткапитала Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области утвердило порядок выдачи акта проверки приобретенных для ребенка-инвалида товаров и услуг социальной адаптации и интеграции детей в общество за счет средств материнского семейного капитала.

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«Владельцы сертификатов должны представить в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства пакет документов: заявление, паспорт владельца сертификата, индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и оплату услуг, а также акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара или услуги, составленный специалистами Минтруда Пензенской области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что за счет средств маткапитала можно приобрести переносные и складывающиеся ванны, лестничные подъемники с платформами, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, тактильные компьютерные дисплеи и другие, включенные в перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов.

«На сегодняшний день семья из Бессоновского района уже направила часть средств материнского сертификата на приобретение портативного компьютера для ребенка-инвалида», — добавили в пресс-службе.