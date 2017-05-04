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В Белоруссии поисковики обнаружили останки бойца из села Колдаис

18:26 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Поисковики, участвующие в международной экспедиции в Рогачевском районе Гомельской области, подняли на поверхность земли останки рядового Красной армии, уроженца села Колдаис Шемышейского района Дмитрия Шиндякина.

В Белоруссии поисковики обнаружили останки бойца из села Колдаис. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, поисковые работы ведутся там, где в 1941 году сражались бойцы 61-й стрелковой дивизии, сформированной в регионе.

«В июле и августе 1941 года дивизия вела бои в составе 63-го стрелкового корпуса. Совместно с 154-й и 167-й стрелковыми дивизиями они успешно отбили попытки немецких войск форсировать Днепр в районе города Рогачев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предстоит установить родственников бойца и провести работу по передаче и перезахоронению останков на Родине.
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