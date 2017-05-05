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Областной финал игры «Орленок» пройдет под Пензой с 10 по 12 мая

10:30 | 05.05.2017 | Общество

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Областной финал военно-спортивной игры «Орленок» пройдет на территории детского оздоровительного лагеря «Радуга» в поселке Подлесном под Пензой с 10 по 12 мая.

Областной финал игры «Орленок» пройдет под Пензой с 10 по 12 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участникам соревнований предстоит преодолеть полосу препятствий «Атака», пройти пожарную тактическую эстафету «Огнеборцы» и дистанции «Поисково-спасательные работы «Внимание — SOS!», «Огневая» и «Маршрут выживания».

Кроме того, состоится смотр «Статен в строю — силен в бою», пройдут творческие конкурсы. Также будет оцениваться организация быта в полевых условиях.

В составе каждой команды — 10 человек, в том числе восемь школьников 2000–2003 годов и не менее трех девушек.

Лучшая команда представит регион на соревнованиях Приволжского федерального округа в августе 2017 года, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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