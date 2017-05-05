Новая парковка у областной больницы в Пензе начнет работу в конце мая Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Новая парковка, обустройство которой ведется около пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, начнет работу в конце мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ по ее созданию утром в пятницу, 5 мая, проконтролировал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Андрей Шевченко.

По словам вице-мэра, территория, ограниченная проезжей частью и участком у центрального входа в больницу, будет платной, а за ее пределами предусмотрены места для инвалидов.

Бесплатная парковка оборудована чуть дальше — по пути движения на улицу Маршала Крылова. Она одновременно сможет вместить более 250 автомобилей.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев поручил ускорить ввод парковки в эксплуатацию.

«Здесь нам удалось учесть интересы всех заинтересованных сторон. Хотя есть места платные, но бесплатных в пять раз больше. Надеюсь, что это позволит в значительной степени снизить напряжение среди всех участников дорожного движения на этой территории», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.