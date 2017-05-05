16:14:21 Пятница, 5 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Новая парковка у областной больницы в Пензе начнет работу в конце мая

11:02 | 05.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Новая парковка, обустройство которой ведется около пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, начнет работу в конце мая.

Новая парковка у областной больницы в Пензе начнет работу в конце мая

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ по ее созданию утром в пятницу, 5 мая, проконтролировал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Андрей Шевченко.

По словам вице-мэра, территория, ограниченная проезжей частью и участком у центрального входа в больницу, будет платной, а за ее пределами предусмотрены места для инвалидов.

Бесплатная парковка оборудована чуть дальше — по пути движения на улицу Маршала Крылова. Она одновременно сможет вместить более 250 автомобилей.

Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев поручил ускорить ввод парковки в эксплуатацию.

«Здесь нам удалось учесть интересы всех заинтересованных сторон. Хотя есть места платные, но бесплатных в пять раз больше. Надеюсь, что это позволит в значительной степени снизить напряжение среди всех участников дорожного движения на этой территории», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
Пензенский триатлонист примет участие в чемпионате Африки В Городищенском районе высадили более 50 тыс. сеянцев сосны
Выманивавший у ребенка интимные фотографии житель Пензы получил условный срок Десять пензенских школьников отправились в военно-исторический лагерь в Подмосковье
В Пензе у Центрального рынка «Lada» въехала в маршрутку №81 Сломавший пенсионерке мизинец подопечный сердобского дома ветеранов труда осужден условно
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама