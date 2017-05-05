Пензенский интернет-магазин постельного белья предложил доставить товар до двери Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Интернет-магазин постельного белья Penza-postel.ru предложил своим клиентам новую услугу по доставке товара до двери.

Фото: Penza-postel.ru

«Стоимость стандартной доставки до двери составляет 380 рублей. Также возможна доставка супер-экспресс, стоимость которой начинается от 1 тыс. 123 рублей. Расчет производится исходя из веса товара. Окончательную сумму клиент видит в корзине на сайте при оформлении заказа», — сообщил ИА «PenzaNews» директор интернет-магазина Андрей Борисов.

По его словам, для тех, кто стремится максимально сэкономить, предусмотрена возможность получить покупку в одном из пунктов выдачи.

«В этом случае стоимость доставки начинается от 160 рублей для заказа на сумму более 3 тыс. рублей и от 220 рублей, если товар обошелся дешевле», — пояснил собеседник агентства.

Интернет-магазин Penza-postel.ru предлагает широкий выбор постельного белья, подушек, одеял, пледов, покрывал и наматрасников. При подборе товара покупатели могут воспользоваться удобным поиском.

При выборе одеяла необходимо сначала определиться с размером и типом — летнее, зимнее или всесезонное. Также есть возможность ограничить круг поиска за счет конкретного производителя. Кроме того, покупатель может сравнить цены на одеяла с разными наполнителями. В них используются, в частности, пух, шерсть, бамбук, хлопок, лен, соя и перо.

Одеяла представлены в ассортименте. В каталоге доступны модели с овечьей, верблюжьей шерстью, кашемиром и искусственным пухом. Некоторые из них продаются со скидкой.

Также в интернет-магазине предлагается широкий выбор пуховых одеял.