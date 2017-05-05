В Пензе в преддверии Дня Победы состоялись парад и концерт Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Марш-парад Пензенского артиллерийского инженерного института в сопровождении духового оркестра прошел на площади перед киноконцертным залом «Пенза» в преддверии Дня Победы в пятницу, 5 мая, после чего состоялся праздничный концерт.

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Понаблюдать за масштабным мероприятием собрались более 1 тыс. человек разного возраста, в числе которых были ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, духовенства и общественности.

В марше приняли участие не только граждане России, но и представители других стран, которые прошли по площади в своей национальной военной форме.

Сбоку от киноконцертного зала была развернута полевая кухня, где любой желающий мог подкрепиться гречневой кашей и чаем, а со стороны филармонии была организована выставка военного оружия и техники.

Дети и взрослые могли подержать в руках оружие и получить у специалистов ответы на интересующие вопросы.

По окончании марша действие переместилось в здание, на втором этаже которого в то время, пока зрители занимали свои места, было организовано выступление артистов театра «Голос поэта» и оркестра, а также несколько тематических выставок и фотозона.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил о вкладе жителей региона в Великую Победу и выразил уверенность в том, что этот праздник навсегда останется священным.

«День Победы — праздник общий для миллионов людей по всему миру, ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества», — сказал он.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поблагодарил ветеранов, которые, несмотря на преклонный возраст, вносят свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Низкий поклон вам, ветераны, труженики тыла, за вашу Победу, за ваш труд, за восстановление нашего народного хозяйства в послевоенные годы», — добавил он.

Затем слово было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, председателю совета ветеранов Владимиру Керханаджеву, который пожелал счастья труженикам тыла и участникам боевых действий.

«[Желаю], чтобы наследники победителей никогда не пережили то, что пережили ваши деды и бабушки», — сказал он.

Зал аплодировал ветерану все время, пока он после выступления шел к своему месту в центре зала.

После окончания официальной части и ухода со сцены знаменной группы в зал вошел «Бессмертный полк». Десятки людей — школьники, студенты и взрослые — держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны.

Во время выступления на сцене они рассредоточились по всему залу. Присутствующие постепенно встали в знак памяти героев. Многие, в том числе мужчины, не смогли сдержать слез.

Затем вниманию зрителей была представлена театрализованная концертная программа, сопровождавшаяся видеорядом и изображениями, которые проецировались не только на сцену, но и на стены.