В Пензенской области участники веломарафона «Во имя Победы» преодолеют более 180 км Общество

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. 20 участников IV ежегодного веломарафона «Во имя Победы» проедут за шесть дней более 180 км по трем районам Пензенской области.

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Маршрут молодых людей, которые являются членами студенческих отрядов, пролегает по Иссинскому, Мокшанскому и Пензенскому районам.

В населенных пунктах, где активисты будут делать остановки, предполагается оказать волонтерскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям, а также благоустроить монументы и памятники.

Молодые люди планируют организовать среди жителей сел акцию «Георгиевская ленточка», провести концерты и товарищеские матчи с учениками местных школ.

Кроме того, участники велопробега посетят культурные объекты и достопримечательности населенных пунктов, ознакомятся с его историей и традициями.

5–6 мая активисты посетят село Булычево в Иссинском районе, 7 мая — Каменный Брод, 8 мая — село Царевщино в Мокшанском районе, а День Победы проведут в селе Нечаевка Мокшанского района.

Завершится веломарафон на площади перед домом молодежи 10 мая, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.