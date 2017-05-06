В Пензе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов Общество

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли на территории Пензы.

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В мероприятиях, направленных на пресечение и профилактику нарушений миграционного законодательства, принимали участие бойцы ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области и сотрудники регионального УМВД России.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверки рынков, кафе, стихийных торговых объектов и других мест массовой концентрации иностранных граждан. Они проверяли наличие у граждан документов, подтверждающие их законное нахождение на территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, в ходе рейда было проверено более 100 иностранцев.