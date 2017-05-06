18:29:45 Суббота, 6 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

12:20 | 06.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли на территории Пензы.

В Пензе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мероприятиях, направленных на пресечение и профилактику нарушений миграционного законодательства, принимали участие бойцы ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области и сотрудники регионального УМВД России.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверки рынков, кафе, стихийных торговых объектов и других мест массовой концентрации иностранных граждан. Они проверяли наличие у граждан документов, подтверждающие их законное нахождение на территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, в ходе рейда было проверено более 100 иностранцев.
Актуальное
Читайте также
Пензенские активисты школьного музейного движения представят свои проекты в Москве Владелец магазина «Строитель» заплатит за ремонт машины, на которую упал снег с крыши
Мэр Пензы поручил ремонтировать дороги без выходных В Пензе состоялась эстафета поколений «Вахта Памяти»
В Пензенской области наказаны более 100 водителей, не пропустивших пешеходов Молодая женщина пострадала при пожаре в Сердобске
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама