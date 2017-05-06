Виктор Кувайцев встретился с победителями Дельльфийских игр России из Пензы Общество

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев встретился с пензенскими победителями Дельфийских игр в различных номинациях в субботу, 6 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы гордимся вашими победами в таких масштабных творческих состязаниях. Вы еще раз смогли доказать, что наш город богат талантливыми людьми, яркой творческой молодежью, которая уверен, еще не однажды прославит родной край», — сказал глава администрации Пензы, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что победа стала возможной благодаря мастерству, целеустремленности и самоотдаче юных артистов.

Мэр также подчеркнул роль родителей и педагогов в деле воспитания и создании условий для всестороннего развития одаренных детей.

Победителям Дельфийских игр, их наставникам и родителям Виктор Кувайцев вручил памятные подарки — книги о Пензе, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники из Пензы боролись за победу в пяти из 47 номинаций. Всего в Дельфийских играх приняли участие около 2 тыс. человек.

Ученица детской музыкальной школы №15 им. Виктора Чеха Татьяна Валова завоевала золотую медаль в художественном чтении. «Серебро» в номинации «Ансамблевое пение» получил коллектив «Туесок». Еще одну серебряную медаль привезла в Пензу его солистка Анастасия Легошина.