В Пензенской области наказаны более 100 водителей, не пропустивших пешеходов Общество

Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. 106 водителей, не предоставили преимущество в движении пешеходам, привлечены к ответственности по итогам оперативно-профилактической акции Госавтоинспекции в минувшую пятницу, 5 мая.

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«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.