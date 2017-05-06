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Мэр Пензы поручил ремонтировать дороги без выходных

14:19 | 06.05.2017 | Общество

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Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил вести ремонт дорог без выходных.

Мэр Пензы поручил ремонтировать дороги без выходных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе объезда городских территорий в субботу, 6 мая, он проверил, как осуществляются ремонтные мероприятия на объектах улично-дорожной сети.

Основное внимание было уделено улицам, которые вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Так, на данный момент на улице Пушкина осуществляется замена бортового камня. Фрезерование дорожного полотна ведется на улице Бекешской. На улицах Львовской, Мереняшева, Тепличной специалисты проводят подготовительные работы.

Подводя итог объезда, Виктор Кувайцев отметил, что график ремонтных мероприятий должен быть плотным.

«Учитывая солидные объемы, работы должны в обязательном порядке вестись и в выходные дни», — добавил он.

Также глава администрации Пензы поручил ответственным лицам усилить контроль за темпами работ, сообщает пресс-служба мэрии.
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