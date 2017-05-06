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Владелец магазина «Строитель» заплатит за ремонт машины, на которую упал снег с крыши

14:46 | 06.05.2017 | Общество

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Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Земетчинский районный суд Пензенской области частично взыскал с владельца магазина «Строитель» ущерб, причиненный автомобилю клиента в результате схода снега с крыши, и расходы, связанные с оценкой стоимости ремонта машины.

Владелец магазина «Строитель» заплатит за ремонт машины, на которую упал снег с крыши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«18 февраля мужчина подъехал к магазину «Строитель», чтобы приобрести необходимый ему товар. С целью погрузки товара припарковал свой автомобиль «Ford Focus» на территории погрузки и разгрузки. В то время, когда он находился в здании магазина, произошел сход снега с крыши здания, в результате чего его получил механические повреждения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он уточнил, что, по результатам оценки рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту, проведенной независимым экспертом, стоимость ремонта автомобиля составила 85 тыс. 388 рублей.

«По результатам рассмотрения гражданского дела, суд взыскал с владельца магазина в счет возмещения ущерба 55 тыс. рублей и расходы, связанные с составлением отчета об оценке рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту. Учитывая, что причиненный истцу ущерб носит имущественный характер и не является нематериальным благом, суд отказал в удовлетворении требований о компенсации морального вреда», — пояснил собеседник агентства.
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