Пензенские активисты школьного музейного движения представят свои проекты в Москве Общество Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Пензенские школьники стали победителями заочного этапа всероссийского конкурса среди активистов музейного движения. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Так, в номинации «Конкурс экскурсоводов» победили учащиеся школы №1 Мокшана Никита Селезнев, Екатерина Курашенко, Анастасия Токарь. В номинации «Виртуальный музей» не было равных учащимся школы №36 Пензы Елизавета Меркурьева, Марьям Пономарева. В категории «Социальный проект на базе музея» первое место занял учащийся школы №9 имени Кирилла и Мефодия Каменки Илья Шадчнев. Они представят Пензенскую область на очном этапе конкурса, который пройдет в Москве с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Нашли ошибку в тексте?

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