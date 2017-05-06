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Пензенские активисты школьного музейного движения представят свои проекты в Москве

16:43 | 06.05.2017 | Общество

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Пенза, 6 мая 2017. PenzaNews. Пензенские школьники стали победителями заочного этапа всероссийского конкурса среди активистов музейного движения.

Пензенские активисты школьного музейного движения представят свои проекты в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в номинации «Конкурс экскурсоводов» победили учащиеся школы №1 Мокшана Никита Селезнев, Екатерина Курашенко, Анастасия Токарь.

В номинации «Виртуальный музей» не было равных учащимся школы №36 Пензы Елизавета Меркурьева, Марьям Пономарева.

В категории «Социальный проект на базе музея» первое место занял учащийся школы №9 имени Кирилла и Мефодия Каменки Илья Шадчнев.

Они представят Пензенскую область на очном этапе конкурса, который пройдет в Москве с 18 по 21 мая, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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