В Пензе подведены итоги акции «Звезда памяти» Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Заключительное мероприятие патриотической акции «Звезда памяти», в рамках которой сотрудники учреждений культуры проводили экскурсии для школьников по местам боевой славы, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в понедельник, 8 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я лично присутствовала на экскурсиях и узнала много новых фактов о том, как жили и что делали пензенцы в годы войны. Я желаю вам нести эту память достойно, гордо и надеюсь, что вы обязательно передадите знания своим детям», — отметила депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, обращаясь к собравшимся.

После этого 11 экскурсоводов, которые принимали активное участие в акции, были отмечены благодарностями от имени секретаря реготделения «Единой России», председателя Законодательного собрания области Валерия Лидина.

Затем состоялась итоговая экскурсия для школьников.

Также итоги акции, которая в этом году стартовала за 72 дня до 9 Мая, подвели у других памятников, входивших в экскурсионный маршрут — «Проводы», «Афганские ворота» и «Разорванная звезда», сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».