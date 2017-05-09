Тысячи пензенцев присоединились к «Бессмертному полку» Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Несколько тысяч жителей Пензы присоединились к акции «Бессмертный полк», состоявшейся в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во вторник, 9 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С раннего утра потомки воинов и тружеников тыла начали собираться на улице Коммунистической с портретами своих родственников, внесших вклад в Великую Победу.

Многие транспаранты с фотопортретами были выполнены в едином стиле акции, получившей за последние годы статус международной. Также были заметны скромные таблички с написанными от руки именами участников войны.

Во главе шествия встали пензенцы с 200-метровой копией Знамени Победы, а следом за ними — участники всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», которые несли полотно с надписью «Бессмертный полк».

Кроме того, перед колонной на протяжении всего пути ехали двое полицейских на мотоциклах.

Участникам шествия бесплатно раздали пилотки, но их хватило примерно на половину строя.

Кроме того, многие из пришедших самостоятельно заранее приобрели их.

После благодарственного молебна в храме Архангела Михаила к шествию присоединились первые лица Пензы и области. В их числе — губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев. Они заняли места в самом сердце колонны, пройдя в одном строю с рядовыми горожанами.

Шествие «Бессмертного полка» транслировалось на два экрана, установленные по бокам от монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

О масштабе акции свидетельствует то, что пока последние ряды колонны, вышедшие с улицы Карпинского, только приблизились к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, люди в начале «Бессмертного полка» уже завершали шествие.

Зрители, стоявшие рядом с монументом, приветствовали «Бессмертный полк» аплодисментами и криками «Ура!»