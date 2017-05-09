День Победы в Заречном отметили парадом и шествием «Бессмертного полка» Общество

Заречный, 9 мая 2017. PenzaNews. Мероприятия, организованные на проспекте 30-летия Победы и площади Ленина в Заречном Пензенской области во вторник, 9 мая, объединили людей всех возрастов.

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Торжества по случаю 72-й годовщины Великой Победы стартовали у обелиска, где состоялось возложение цветов и венков.

После этого барабанщицы в сопровождении духового оркестра открыли парад.

Первыми на площадь Ленина вышли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, которые стали главными гостями праздника.

Для них были подготовлены специальные места, и впоследствии выступавшие на площади юные артисты обращались именно к этим пожилым людям. Горожане приветствовали их аплодисментами.

Вместе с ветеранами на площадь проследовали представители власти. Они наблюдали за парадом у памятника Владимиру Ленину.

После этого в центре Заречного зазвучала проникновенная песня, и по проспекту проследовало шествие «Бессмертного полка».

Люди несли в руках таблички с фотографиями и фамилиями своих родных и близких, принимавших участие в боях или ковавших победу в тылу.

Многие из собравшихся вокруг площади не могли сдержать слез.

В какой-то момент, не сговариваясь, зрители начали ритмично хлопать. Разносившийся по площади звук словно символизировал удары сердец, которые перестали биться во время войны.

Обращаясь к жителям, глава Заречного Олег Климанов поздравил собравшихся с праздником 9 Мая.

«Уважаемые ветераны, мы преклоняемся перед вашим подвигом. Мы говорим вам спасибо за то, что вы, не жалея жизни, здоровья, сделали для нас в этой войне, чтобы мы — ваши дети и внуки — жили под мирным небом. Слава воинам-победителям!» — сказал он.

Продолжили парад кадеты из школы №226.

После них место на площади заняли 48 новобранцев, которых в этот праздничный день с особой гордостью проводили в ряды Вооруженных сил РФ. На память об этом знаменательном событии каждому из них были вручены часы.

Среди участников парада также были представители войсковой части №3473.

В завершение торжественного мероприятия под песню «День Победы» в небо было выпущено несколько белых голубей, символизирующих мир на Земле.

Праздник продолжился в центральном парке культуры и отдыха, где была развернута полевая кухня, выставка оружия и обмундирования. Все желающие могли спеть под караоке песни военных лет и принять участие в других развлечениях.