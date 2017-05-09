Пензенский губернатор поздравил участницу войны, которой 9 мая исполнилось 100 лет Общество

Пенза, 9 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил со 100-летием участницу Великой Отечественной войны Тамару Краснову в День Победы, 9 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Сердечно поздравляю Вас по поручению президента Российской Федерации [Владимира Путина], от правительства Пензенской области, ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, с которыми я сегодня встречался. Низкий Вам поклон за великий подвиг в годы войны и добросовестный многолетний труд в мирное время», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев зачитал текст поздравления главы государства, пожелал юбилярше крепкого здоровья и вручил ценный подарок.

«Жизнь наших ветеранов, таких как Вы, является примером для всех нас, для нашей молодежи», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.

Краснова Тамара Васильевна родилась в селе Родники Лунинского района Пензенской области 9 мая 1917 года.

Окончила 7 классов, затем — пензенский медицинский техникум.

Накануне нападения фашисткой Германии на Советский Союз была направлена на учения под Гомель, где и встретила начало войны. С первого ее дня работала медсестрой в полевых госпиталях.

С 1941 по 1943 годы — старшая медсестра полевого госпиталя Сталинградского фронта.

Участница Сталинградской битвы.

С 1943 по 1945 годы служила старшей медсестрой хирургии полевого госпиталя 124-й армии Центрального фронта.

В 1946 году была демобилизована, вернулась в родное село и поступила на работу в больницу Лунинского района медсестрой. Затем трудилась специалистом в райздравотделе.

В 1952 году переехала в Пензу, где вышла замуж, вырастила сына и внука.

Общий трудовой стаж в областной системе здравоохранения составляет около 50 лет.