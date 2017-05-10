В Пензенской области Россельхознадзор в апреле взыскал почти 1,5 млн. рублей штрафов Общество Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Россельхознадзора взыскали в апреле 1 млн. 443 тыс. рублей штрафов за административные правонарушения, совершенные на территории Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Всего структурными подразделениями ведомства было проведено 318 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено 254 нарушения. По итогам проверок выдано 39 предписаний об устранении правонарушений, составлено 264 административных протокола, вынесено 245 постановлений. На нарушителей законодательства наложены административные штрафы на сумму 1 млн. 452 тыс. рублей, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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