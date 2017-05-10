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В Пензенской области просубсидируют покупку 50 автобусов на газомоторном топливе

12:19 | 10.05.2017 | Общество

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области просубсидируют покупку примерно 50 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, за счет государственных средств. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания, посвященного транспортному обслуживанию населения Пензы, которое состоялось в правительстве региона в среду, 10 мая.

В Пензенской области просубсидируют покупку 50 автобусов на газомоторном топливе

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо ускорить создание передвижных заправочных станций, дополнительных стационарных автозаправок и дооснащение уже имеющихся объектов для заправки транспорта на газомоторном топливе», — отметил глава региона.

Он также поручил продумать вопрос о едином дизайне новых автобусов и сделать объявление остановок в общественном транспорте обязательным, сообщает пресс-служба правительства региона.
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