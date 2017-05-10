В Пензенской области просубсидируют покупку 50 автобусов на газомоторном топливе Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области просубсидируют покупку примерно 50 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе, за счет государственных средств. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания, посвященного транспортному обслуживанию населения Пензы, которое состоялось в правительстве региона в среду, 10 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо ускорить создание передвижных заправочных станций, дополнительных стационарных автозаправок и дооснащение уже имеющихся объектов для заправки транспорта на газомоторном топливе», — отметил глава региона.

Он также поручил продумать вопрос о едином дизайне новых автобусов и сделать объявление остановок в общественном транспорте обязательным, сообщает пресс-служба правительства региона.