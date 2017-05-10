18:57:15 Среда, 10 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области за пять дней на пьяной езде попались 140 водителей

16:33 | 10.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области привлекли к административной ответственности 140 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде в период с 5 по 9 мая.

В Пензенской области за пять дней на пьяной езде попались 140 водителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, 26 из них были задержаны по информации, полученной от граждан.

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
Актуальное
Читайте также
В Пензе перенесли совещание, посвященное нарушениям при переселении граждан Лось погиб в ДТП на федеральной трассе под Пензой
В Верхней Елюзани осужден чиновник, вынудивший фермера продать часть коровника и земли В Каменском районе мужчина обвиняется в убийстве собутыльницы
Обнародованы доходы начальников управлений администрации Пензы Молодой мужчина подозревается в краже уздечки, хлыста и подпруги из конюшни в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама