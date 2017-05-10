В Пензенской области за пять дней на пьяной езде попались 140 водителей Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области привлекли к административной ответственности 140 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде в период с 5 по 9 мая.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, 26 из них были задержаны по информации, полученной от граждан.

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет.