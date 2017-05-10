Выставка картин пожилых участников проекта «Дети войны» пройдет в Пензе Общество

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Открытие выставки картин, нарисованных пожилыми участниками проекта «Дети войны», состоится в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую пятницу, 12 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция, получившая название «Детские воспоминания детей войны», объединила работы, выполненные в необычной технике. Их авторы занимаются в творческой мастерской Виктора Москальца.

Как сообщается на странице фонда «Гражданский Союз» в социальной сети Facebook, это не первая выставка картин участников проекта «Дети войны» в Пензе — предыдущая была посвящена сказочной тематике.

Презентация экспозиции состоится в 16.00.

Проект «Дети войны» реализуется пензенским фондом «Гражданский Союз» в партнерстве с реготделением Российского фонда мира и волонтерской группой «Серебряная пора».