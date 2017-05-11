В Пензе суд признал законным выдачу справки вместо военного билета Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы признал законным решение призывной комиссии о выдаче мужчине справки вместо военного билета.

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«В иске мужчина указал, что не согласен с решением призывной комиссии, которым он осенью 2016 года был зачислен в запас, как не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в связи с чем ему была выдана справка взамен военного билета. Данное решение, как считает гражданин, было принято с нарушением законодательства о воинской обязанности и военной службе, нарушает его интересы, а также право на труд, так как наличие подобного решения может явиться препятствием к трудоустройству на государственную службу. Также пояснил, что на протяжении всего периода времени он не уклонялся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

По его словам, в ходе рассмотрения дела было установлено, что с марта 2011 года по 2015 год работники отдела военного комиссариата Октябрьского и Железнодорожного районов неоднократно предпринимали действия по оповещению мужчины о необходимости участия в мероприятиях, связанных с призывом на военную службу.

«Информация направлялась в органы внутренних дел для оказания содействия в установлении места нахождения. При этом 15 марта 2011 года мужчина был лично извещен участковым уполномоченным милиции о необходимости явки на медицинскую комиссию. Также ставились в известность родственники мужчины, не сообщившие его место нахождения», — добавил собеседник агентства.

По его словам, для проведения мероприятий, связанных с призывом, мужчина не являлся, после истечения срока отсрочки в военкомат об изменении в своих анкетных данных, в том числе места работы и места пребывания, о снятии с регистрационного учета, постановке на учет по другому адресу, не сообщил.

«Никаких сведений о праве на отсрочку в военный комиссариат не представлял, не представил данных документов и в ходе рассмотрения дела. В связи с изменением места жительства он был поставлен на военный учет отдела военного комиссариата по Первомайскому и Ленинскому районам лишь в сентябре 2016 года после обращения с заявлением о выдаче военного билета», — отметил представитель суда.

Он пояснил, что суд пришел к выводу о неисполнении мужчиной конституционной обязанности по защите Отечества без уважительных причин.