В Заречном подвели итоги фестиваля детских и молодежных СМИ «В центре внимания» Общество Заречный, 11 мая 2017. PenzaNews. Итоги XII фестиваля детских и молодежных СМИ Заречного Пензенской области «В центре внимания» подвели в минувшую среду, 10 мая. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Победителем конкурса изданий признаны познавательно-развлекательная газета «Бок о бок» школы №221 и детско-юношеская газета «Четвертое измерение» центра образования и профориентации. Второе место жюри присудило газете «БРИГантина» школы №225, а третье — детско-юношескому журналу «222.FM» школы № 222. Победу в различных номинациях фотоконкурса «Мир глазами детей» одержали Александр Шустиков, Кристина Денисова, Ангелина Кондрашкина, Андрей Пронькин, Валерия Смелова, Вадим Мишин, Анастасия Подберезкина, Илья Лесин, Вадим Варнавкин и Валерия Романова. В конкурсе журналистских работ «Обо всем на свете» были отмечены Андрей Окороков, Анастасия Ларцына, Виола Залетова, Сергей Рудаков и Вадим Варнавкин. В рамках конкурса юные журналисты принимали участие в марафоне школьных средств массовой информации, познавали секреты журналистского мастерства на профориентационных играх «Пресс-экспресс», участвовали в едином дне заседания школьных редакций России и экологической акции «Спаси ежика», пробовали свои силы в фотоконкурсе, а также в состязаниях изданий и журналистских работ, сообщает управление общественных связей Заречного. Нашли ошибку в тексте?

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