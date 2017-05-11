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В Заречном подвели итоги фестиваля детских и молодежных СМИ «В центре внимания»

10:39 | 11.05.2017 | Общество

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Заречный, 11 мая 2017. PenzaNews. Итоги XII фестиваля детских и молодежных СМИ Заречного Пензенской области «В центре внимания» подвели в минувшую среду, 10 мая.

В Заречном подвели итоги фестиваля детских и молодежных СМИ «В центре внимания»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Победителем конкурса изданий признаны познавательно-развлекательная газета «Бок о бок» школы №221 и детско-юношеская газета «Четвертое измерение» центра образования и профориентации.

Второе место жюри присудило газете «БРИГантина» школы №225, а третье — детско-юношескому журналу «222.FM» школы № 222.

Победу в различных номинациях фотоконкурса «Мир глазами детей» одержали Александр Шустиков, Кристина Денисова, Ангелина Кондрашкина, Андрей Пронькин, Валерия Смелова, Вадим Мишин, Анастасия Подберезкина, Илья Лесин, Вадим Варнавкин и Валерия Романова.

В конкурсе журналистских работ «Обо всем на свете» были отмечены Андрей Окороков, Анастасия Ларцына, Виола Залетова, Сергей Рудаков и Вадим Варнавкин.

В рамках конкурса юные журналисты принимали участие в марафоне школьных средств массовой информации, познавали секреты журналистского мастерства на профориентационных играх «Пресс-экспресс», участвовали в едином дне заседания школьных редакций России и экологической акции «Спаси ежика», пробовали свои силы в фотоконкурсе, а также в состязаниях изданий и журналистских работ, сообщает управление общественных связей Заречного.
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