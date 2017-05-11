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В Пензе уволен полицейский, выдавший водительское удостоверение за 100 литров бензина

11:02 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Руководитель отделения ГИБДД одного из районных подразделений полиции Пензенской области уволен за превышение должностных полномочий.

В Пензе уволен полицейский, выдавший водительское удостоверение за 100 литров бензина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что данный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без фактической проверки знаний правил дорожного движения. За свои незаконные действия полицейский получил в качестве вознаграждения около 100 литров бензина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В полиции уточнили, что в отношении сотрудника была проведена служебная проверка.

«Бывший сотрудник полиции понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в ведомстве.
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