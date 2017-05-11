В Пензе уволен полицейский, выдавший водительское удостоверение за 100 литров бензина Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Руководитель отделения ГИБДД одного из районных подразделений полиции Пензенской области уволен за превышение должностных полномочий.

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«Установлено, что данный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без фактической проверки знаний правил дорожного движения. За свои незаконные действия полицейский получил в качестве вознаграждения около 100 литров бензина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В полиции уточнили, что в отношении сотрудника была проведена служебная проверка.

«Бывший сотрудник полиции понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнули в ведомстве.