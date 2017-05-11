В Пензе победителя конкурса «Студент года Сурского края» назовут 9 июня Общество

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Финал конкурса «Студент года Сурского края – 2017», в котором могут принять участие представители вузов Пензенской области не старше 30 лет, состоится в центре культуры и досуга в пятницу, 9 июня.

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Всего конкурсантам предстоит пройти три этапа.

В заочном, который стартовал в конце апреля и продлится по 13 мая, профессиональное жюри отберет лучшие заявки, поступившие через официальный сайт мероприятия.

В соответствии с положением, второй — очный — этап пройдет с 22 по 27 мая. По его итогам будут определены победители в каждой из 11 номинаций, среди которых — «Творческая личность года», «Фотограф года», «Спортсмен года», «Иностранный студент года» и другие.

Фамилии обладателей гран-при и других наград станут известны во время финала.

Победителям в каждой номинации будут вручены ценные призы.

Студент, удостоенный гран-при конкурса, получит возможность пройти стажировку в одной из крупных компаний страны. Также ему подарят ноутбук.