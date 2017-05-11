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Пензенскую делегацию для участия во всемирном фестивале молодежи сформируют 15 мая

16:25 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Региональный подготовительный комитет завершит формирование делегации Пензенской области для участия в XIX всемирном фестивале молодежи и студентов в предстоящий понедельник, 15 мая.

Пензенскую делегацию для участия во всемирном фестивале молодежи сформируют 15 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, для области была определена квота в 50 участников в возрасте от 18 до 35 лет, при этом заявки поступили от 524 кандидатов.

Молодые люди, которые все-таки поедут на фестиваль в Сочи в октябре, будут отобраны по итогам собеседований.

Они стартовали на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства в четверг, 11 мая, и продолжатся на следующий день в четырех вузах — технологическом, аграрном, Пензенском государственном университете и ПГУАС. Также собеседование пройдет в доме молодежи.
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