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Суд признал право муниципальной собственности на невостребованные земли под Тамалой

16:57 | 11.05.2017 | Общество

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области удовлетворил требования администрации Волче-Вражского сельсовета о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

Суд признал право муниципальной собственности на невостребованные земли под Тамалой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Постановлением главы районной администрации от 9 ноября 1994 года владельцам паев коллективного сельхозпредприятия «Куликовское» были предоставлены в собственность земельные доли площадью по 11,9 га. Комитет по земельным ресурсам Тамалинского района выдал свидетельства на право собственности на землю», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он пояснил, что в последствии два владельца умерли.

«При жизни они не пользовались принадлежавшими им земельными долями, не распорядились ими способами, которые предусмотрены законом, и не зарегистрировали право собственности в органах Росреестра», — добавил собеседник агентства.

По словам представителя суда, впоследствии был утвержден список невостребованных земельных долей, в которые были включены и эти участки.

«Учитывая данные обстоятельства, суд посчитал необходимым прекратить право собственности умерших граждан на невостребованные земельные доли общей площадью 23,8 га и признать такое право за Волче-Вражским сельсоветом», — сказал он.
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