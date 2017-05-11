Прокурором Заречного назначен Андрей Савельев Общество

Заречный, 11 мая 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Андрей Савельев назначен прокурором Заречного Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в минувшую среду, 10 мая.

Савельев Андрей Николаевич родился в Пензе в 1968 году.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С 1998 года проходит службу в органах прокуратуры Пензенской области.

Состоял в должностях следователя прокуратуры Железнодорожного района Пензы, старшего помощника прокурора.

Работал прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области, прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства и законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях прокуратуры региона.

Являлся заместителем прокурора Железнодорожного района Пензы.

С сентября 2007 года состоял в должности начальника отдела, впоследствии преобразованного в управление, по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области.

Женат. Имеет дочь.