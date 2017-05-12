Объявлен конкурс идей по оформлению сквера, посвященного 100-летию пензенского футбола Общество

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Жители Пензы могут принять участие в конкурсе идей по оформлению сквера, посвященного 100-летию местного футбола.

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Зеленая зона будет организована между улицами Октябрьской и Суворова на площади чуть более 1,5 га.

В сквере планируется расширить центральную пешеходную зону, а также установить арт-объект, который символично будет связан с футбольной темой. Вокруг объекта предполагается разместить площадку для проведения мероприятий.

В ходе выезда на место в четверг, 11 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил установить стенды с историей развития пензенского футбола.

«Архивные фотографии помогут познакомить гостей и жителей города со спортсменами прошлых лет. Возможно, кто-то увидит своих близких, родственников или друзей, расскажет о них своим детям. Это поможет воспитывать спортивный дух подрастающего поколения», — сказал мэр.

Предложения по оформлению сквера необходимо направлять на адрес электронной почты, указанный на сайте мэрии Пензы.