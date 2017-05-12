В Пензе отметили 25-летие детско-юношеской газеты «Пятый угол» Общество

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию молодежной газеты «Пятый угол», состоялось во дворце детско-юношеского творчества в Пензе в пятницу, 12 мая.

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В начале официальной части педагог-организатор высшей квалификационной категории, редактор детско-юношеской газеты «Пятый угол» Галина Зелинская выразила признательность людям, которые внесли большой вклад в развитие издания — первому директору межшкольного учебного комбината Пензы Владимиру Филимонову, редактору «Ровесника» Людмиле Васильевой и Марине Сергеевой, придумавшей необычное название.

«Всегда рядом с газетой были люди, которые понимали и поддерживали наше издание и наше стремление стать для мальчишек и девчонок центром притяжения», — сказала она, отметив, что многие из них присутствуют в зале.

После этого заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина вручила Галине Зелинской благодарность за творческий подход и большой вклад в развитие детско-юношеских СМИ и пожелала газете дальнейшего развития и интересных взглядов на обычные вещи.

«Все те вопросы, которые вы освещаете на страницах своей газеты — о главном. Они о жизни детей словами детей и обо всем самом главном в образовании», — сказала замминистра образования.

В свою очередь заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования региона Александр Бочкарев отметил, что «Пятый угол» является школой юных журналистов.

«Сейчас я вижу и читаю публикации, будем говорить, выпускников вашей школы, которые уже сейчас стали серьезными журналистами. Это большая заслуга лично Ваша», — подчеркнул он.

Заместитель начальника отдела допобразования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения управления образования Пензы Марина Авдонина выразила мнение, что газета «Пятый угол» стала своеобразным брендом региона на всероссийском уровне.

«Много людей прошли эту школу, […] много мероприятий проводятся с вашим участием. Спасибо вам за это», — сказала она, после чего вручила редактору издания почетную грамоту.

Обращаясь к собравшимся, директор центра технологического обучения Пензы, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова добавила, что не всяких проектам для взрослой аудитории удалось просуществовать 25 лет, а «Пятый угол» продолжает успешно развиваться. Она вручила свидетельства выдающимся ученикам школы юного журналиста.

Заместитель начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области Олеся Вишнякова, которая является выпускницей школы юного журналиста газеты «Пятый угол», поблагодарила Галину Зелинскую за путевку в профессию, которую она дала своим ученикам и вручила ей почетную грамоту.

После этого с благодарностью и поздравлениями выступили и другие выпускники школы юного журналиста.

В свою очередь заведующая кафедрой «Журналистики» Пензенского государственного университета Екатерина Рева назвала юбилей газеты знаковым событием для города и области.

«Пятый угол» — это не только богатая история, […] это не только десятки выпускников, многие из которых впоследствии стали студентами нашей кафедры и впоследствии успешными специалистами в области медиа. «Пятый угол» — это флагман детско-юношеской журналистики Пензенской области», — отметила она.

В рамках мероприятия также состоялась выставка газет — победителей областного конкурса школьных изданий. Кроме того, были представлены выпуски «Пятого угла» за прошлые годы и стенд центра технологического обучения Пензы. Для учащихся также были организованы игровые площадки.