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На аллее Победы в Пензе высажено 72 хвойных саженца

18:22 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. 72 хвойных саженца высажено в рамках общественной акции на аллее Победы рядом со зданием федерального кардиоцентра в Пензе в пятницу, 12 мая.

На аллее Победы в Пензе высажено 72 хвойных саженца

Фото: Pnzreg.ru

По мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, инициатива увековечения памяти о Великой Победе путем создания городских объектов с зелеными насаждениями должна найти продолжение в районах области и стать ежегодной.

Он также отметил, что в текущем году акция по озеленению города имеет особый смысл.

«2017 год объявлен президентом Российской Федерации Годом экологии. И мы должны особое внимание обратить на решение экологических проблем. В частности, это касается вопроса утилизации мусора на территории региона. Сегодня мы готовим проект и подыскиваем инвестора, который построил бы как минимум один завод по переработке мусора», — добавил губернатор.

Он уточнил, что в каждом районе Пензенской области планируется благоустраивать парки и скверы, создавать новые зоны отдыха, высаживая как можно больше деревьев.

«Нам нужно не разрушать, а созидать. Пройдет время, поднимутся эти деревья, будут радовать наших граждан, и они будут благодарны», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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