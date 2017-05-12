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На подготовку двух пензенских лагерей к лету потратят более 7,5 млн. рублей

17:17 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. 7 млн. 558 тыс. рублей намечено потратить на подготовку муниципальных загородных оздоровительных лагерей «Строитель» и «Юность» из бюджета Пензы.

На подготовку двух пензенских лагерей к лету потратят более 7,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации города, на работы в лагере «Строитель» предусмотрено 5 млн. 544 тыс. рублей, а на ремонт «Юности» — 2 млн. 13 тыс. рублей.

В «Строителе» намечено провести лицензирование скважин питьевой воды, ревизию и ремонт водопроводной и канализационной системы, отремонтировать полы, заменить внутренние двери в корпусе №2, а также отремонтировать пищеблок и частично бассейн.

В «Юности» планируется сделать лицензирование скважин питьевой воды, провести ревизию водопроводной и канализационной систем, отремонтировать корпус №2.

Ожидается, что ремонтные работы в лагерях «Строитель» и «Юность» будут завершены до 25 мая 2017 года.
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