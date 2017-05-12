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В Пензе в преддверии Международного дня семьи награждены многодетные родители

18:07 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы вручил многодетным семьям благодарности, памятные подарки и цветы в ходе городского праздника «Храни тепло родного очага», организованного в доме молодежи в пятницу, 12 мая.

В Пензе в преддверии Международного дня семьи награждены многодетные родители

Фото: Penza-gorod.ru

На мероприятие были приглашены также семьи, состоящие на учете в центрах социального обслуживания города.

Перед началом концертной программы на втором этаже работала выставка-презентация учреждений социального обслуживания населения Пензы. Там же были организованы консультации специалистов по вопросам поддержки семей с детьми.

В ходе мероприятия мэр Пензы отметил важную роль семьи в современном обществе и работу муниципалитета, направленную на укрепление этого социального института.

«Проведение социальной и демографической политики в городе дает положительные результаты — наблюдается тенденция роста рождаемости. Если в 2011 году родилось 5 тыс. 202 ребенка, то в 2016 году — 5 тыс. 949 детей. […] Выросло и количество многодетных семей. Так, в 2009 году в городе проживало 800 многодетных семей, воспитывающих 2 тыс. 605 детей. На сегодняшний день их количество составляет уже 1 тыс. 796, в них воспитывается около 6 тыс. детей», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города Пензы.
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