Суд признал незаконным разрешение мэрии Кузнецка на строительство многоквартирного дома Общество

Кузнецк, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Кузнецкого районного суда, которым признано незаконным разрешение на строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома на улице Загородной, 35, выданное администрацией города.

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«В суд обратилась группа жителей Кузнецка. Истцы являются собственниками земельных участков, расположенных в непосредственной близости со строящимся домом. Земельный участок под ним образован путем объединения земель для индивидуального жилищного строительства. В ноябре 2015 года мэрией было выдано разрешение на строительство 42-квартирного кирпичного жилого дома. О существовании разрешения истцам стало известно из письма администрации города в мае 2016 года», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, истцы полагали, что разрешение выдано при существенном нарушении норм действующего законодательства, а также нарушает права и законные интересы смежных землепользователей и застройщиков на благоприятные условия жизнедеятельности.

«Судом были установлены факты нарушения проведения процедуры публичных слушаний и порядка опубликования муниципальных актов. Суд признал незаконными постановления администрации Кузнецка «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка», «Об изменении предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке». Также признано незаконным разрешение на строительство дома», — добавил собеседник агентства.