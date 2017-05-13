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Мэр Пензы поручил заменить бордюр на площади Ленина

14:46 | 13.05.2017 | Общество

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Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил заменить бордюр на площади Ленина, где в настоящее время ремонтируют асфальт.

Мэр Пензы поручил заменить бордюр на площади Ленина

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 13 мая, он провел на месте выездное совещание.

Генеральный директор ОАО «Автодорога» Татьяна Недопекина сообщила, что все работы выполняются строго в соответствии с графиком.

«После того, как закончили фрезеровать, приступили к мелкоямочному ремонту. Подготовительные работы планируем закончить до 19 мая», — сказала она.

В свою очередь глава администрации Пензы обратил внимание на состояние бордюрного камня, края которого обломились, а в некоторых местах он просел.

«В таком виде бордюр оставлять нельзя. Поэтому необходимо провести работы по полной его замене. После окончания ремонта площадь должна выглядеть гармонично», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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