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В Пензе губернатор потребовал достроить «Дом Вероники» к 10 июня

15:08 | 13.05.2017 | Общество

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Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от подрядчиков завершить строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» к 10 июня.

В Пензе губернатор потребовал достроить «Дом Вероники» к 10 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Степень готовности высокая, но нужно еще закончить внутреннюю отделку, благоустроить территорию, разбить клумбы», — сказал он в ходе совещания, которое прошло на стройплощадке «Дома Вероники».

Глава региона подчеркнул, что подобных объектов в России пока нет.

«Нужно пригласить на открытие «Дома Вероники» специалистов, организовать в Пензе семинар по обмену опытом оказания социальных услуг и партнерству с некоммерческими организациями, чтобы мы не просто сдали объект, а заявили об этой теме на федеральном уровне», — добавил Иван Белозерцев.

Он также поручил пригласить на торжественную церемонию открытия объекта самых активных участников благотворительной социально-экологической акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники».

«Главное, что в этот проект были вовлечены дети. Школьники, которые максимально участвовали в акции, должны видеть ее результат, понимать, какое важное дело они вместе со всеми сделали для будущих жителей «Дома Вероники», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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