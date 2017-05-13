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Скончался бывший прокурор Пензенской области Виктор Журавлев

15:57 | 13.05.2017 | Общество

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Пенза, 13 мая 2017. PenzaNews. Бывший прокурор Пензенской области, ветеран Великой Отечественной войны, советник юстиции III класса Виктор Журавлев скончался на 90-м году жизни в субботу, 13 мая.

Скончался бывший прокурор Пензенской области Виктор Журавлев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Бывшие коллеги, работники других правоохранительных органов и друзья с любовью отзываются о Викторе Журавлеве. Его всегда ценили за честность и порядочность. Коллективы прокуратуры Пензенской области пензенского регионального отделения общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры скорбят вместе с родственниками и друзьями Виктора Леонтьевича Журавлева», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что о месте и времени прощания с Виктором Журавлевым будет сообщено дополнительно.

Журавлев Виктор Леонтьевич родился 19 августа 1927 года в селе Студенец Наровчатского района Пензенской области.

В 1939 году вместе с родителями переехал в Ташкент.

В 1944 году после окончания восьми классов добровольно вступил в ряды Советской Армии и служил до 1952 года.

В 1956 году с отличием окончил юридический факультет Среднеазиатского государственного университета имени В.И. Ленина и был направлен на работу в органы прокуратуры Пензенской области.

За период службы в органах прокуратуры Пензенской области он прошел путь от стажера до прокурора региона.

За безупречную службу в органах прокуратуры неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР и Прокурором РСФСР.

1976 года по 1985 год трудился в должности прокурора Пензенской области.

Работал в Москве в прокуратуре СССР, прокурором войсковой части в Московской области.

В 1988 году вернулся в Пензу и был назначен на должность следователя районной прокуратуры.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом «Знак Почета» (1982), медалью «Ветеран прокуратуры» (2007), медалью Руденко (2015) и множеством других наград.

Вырастил двух дочерей, в его семье три внучки и один внук.

На пенсии Виктор Журавлев принимал активное участие в деятельности пензенского областного регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.
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