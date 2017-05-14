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Мэр Пензы проверил состояние зон отдыха у водоемов

14:13 | 14.05.2017 | Общество

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние зон отдыха у водоемов, расположенных на территории города, в воскресенье, 15 мая.

Мэр Пензы проверил состояние зон отдыха у водоемов

Фото: Penza-gorod.ru

Всего в Пензе расположено шесть таких зон — на острове Пески, в поселке Ахуны, около клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, в районе «Засеки», в микрорайоне ГПЗ-24 и в районе Арбековских прудов.

Осмотрев территории, мэр отметил, что арендаторы уже приступили к проведению мероприятий по благоустройству и санитарной очистке указанных мест.

«Мы видим, что с наступлением тепла к водоемам приходят жители города. Поэтому поддерживать порядок нужно уже сейчас. Покос травы, расстановку контейнеров для сбора мусора следует провести в ближайшее время», — сказал глава администрации Пензы.

Также он поручил вице-мэру Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ Пензы Андрею Гришину проконтролировать работы по завозу свежего намывного песка, обеспечению безопасности людей, в том числе обновлению стендов с информационными материалами и установке знаков «Купание запрещено».

Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость обновления беседок, скамеек, волейбольных площадок в зонах отдыха.

«В период активного посещения населением зон отдыха на каждом объекте постоянно должен находиться человек для контроля за санитарным состоянием этих мест и соблюдением правил безопасности нахождения на водных объектах. Также следует обратиться в УМВД с просьбой, чтобы они включили в маршрут патрулирования места массового отдыха населения на воде для поддержания общественного порядка», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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