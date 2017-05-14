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В Пензе осталось более 250 путевок в лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина»

16:48 | 14.05.2017 | Общество

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Пенза, 14 мая 2017. PenzaNews. 253 путевки в детские оздоровительные лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина» доступны в Пензе. Об этом мэру Виктору Кувайцеву доложила председатель госпорткомитета в воскресенье, 14 мая.

В Пензе осталось более 250 путевок в лагеря «Белка», «Сосновый бор» и «Солнечная долина»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время на руки выдали 4 тыс. 114 договоров. Большая часть из них уже оплачена», — добавила она.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время проводятся работы по подготовке детских оздоровительных лагерей в соответствии с требованиями санитарного законодательства, уделяется внимание расчистке и благоустройству территорий, обеспечению питьевой водой, оборудованию медпунктов, изоляторов, пищеблоков, обновлению материально-технической базы лагерей, подготовке квалифицированных кадров.

В 2017 году дети Пензы получат услуги по организации отдыха в шести загородных стационарных детских оздоровительных лагерях «Строитель», «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и «Заря».

Заезды детей в первую лагерную смену будут осуществляться со 2 по 7 июня.

Во всех лагерях, кроме «Строителя», запланировано проведение 4 смен.
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