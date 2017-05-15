В Пензе состоится международная научная конференция «Природное наследие России» Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Международная научная конференция «Природное наследие России», в работе которой примут участие около 400 специалистов из России, Белоруссии, Болгарии, Казахстана и самопровозглашенной Донецкой народной республики, пройдет на базе Пензенского государственного университета с 23 по 25 мая.

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Более 120 ученых и специалистов приедут из разных городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Нальчика, Самары, Саранска, Саратова, Сыктывкара, Оренбурга, Тольятти, Ульяновска, Челябинска.

Конференция посвящена 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России.

Работа будет проходить по девяти секциям.

Основной целью конференции является установление современного состояния всех компонентов существующей сети особо охраняемых природных территорий России и ее оптимизация, перспективы развития, подведение результатов мониторинга, оценка эффективности используемых режимов охраны, сохранения и реставрации природных экосистем, изучение культурных ландшафтов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, к началу конференции будет издан сборник научных работ, в который войдет около 200 статей.