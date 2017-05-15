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Пензенский губернатор призвал не допустить продажи бара «777» собственнику из Самары

10:38 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не допустить продажу бара «777», расположенного в непосредственной близости к строящемуся Спасскому кафедральному собору, в собственность предпринимателю из другого региона.

Пензенский губернатор призвал не допустить продажи бара «777» собственнику из Самары

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Кафе «777» […] она собирается продать собственнику из Самары. Продаст собственнику из другого региона — у нас опять будут головные боли», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

Он поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву провести оценку стоимости кафе и постараться его выкупить.

По словам Ивана Белозерцева, в этом здании можно было бы организовать продажу сувениров, открыть музей или детское кафе.

«Давайте доработаем […] как можно быстрее. Чем быстрее мы приобретем его в муниципальную собственность, тем быстрее мы сделаем проект, который будет в комплексе вместе с храмом дорабатываться, и он будет работать на имидж Пензенской области», — резюмировал губернатор.
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