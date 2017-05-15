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Почти 70% пензенцев поддерживают идею введения каникул с 1 по 10 мая — опрос

11:48 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Почти 70% жителей Пензенской области поддерживают идею введения каникул с 1 по 10 мая по аналогии с новогодними праздниками. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 1 по 14 мая 2017 года, в котором приняли участие 368 пользователей, в том числе 317 из Пензы и области.

Почти 70% пензенцев поддерживают идею введения каникул с 1 по 10 мая — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Полностью поддерживают эту инициативу свыше 53% респондентов, скорее поддерживают — почти 14%.

Десятая часть опрошенных выбрала вариант «Скорее против». Каждый пятый участник онлайн-голосования сообщил, что категорически против идеи длинных майских каникул.

Около 3% респондентов затруднились с ответом.

Год назад — в начале мая 2016-го — ИА «PenzaNews» уже проводило подобный онлайн-опрос. В нем тогда приняли участие 332 пользователя, которые ответили на схожий вопрос.

Результаты интернет-голосования текущего года не слишком отличаются от итогов предыдущего опроса: доля тех, кто выступает скорее против инициативы о введении длинных каникул в мае, в 2017 году уменьшилась на 5%, а тех, кто скорее поддерживает эту идею, наоборот, выросла — почти на 3,5%.

Количество респондентов, затруднившихся с ответом, за год стало в 2,5 раза больше.
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