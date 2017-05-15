В Пензенской области летом будет открыто 43 зоны отдыха и 11 пляжей Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. 43 зоны отдыха и 11 пляжей будет открыто в Пензенской области летом 2017 года. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

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«У нас есть возможность увеличить количество пляжей за счет дооборудования зон отдыха с минимальными финансовыми затратами», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 15 мая.

Михаил Панюхин уточнил, что в настоящее время с предпринимателями проводится разъяснительная работа по переоборудованию зон отдыха в пляжи.

«Для выполнения нормативных требований, предъявляемых к пляжам, необходимо иметь весельную лодку, спасательный круг, обозначить границы заплыва и так далее», — пояснил начальник ведомства.

Он добавил, что в Пензе из-за несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим нормам, невозможно открыть ни один сертифицированный пляж.

«Но готовится […] шесть оборудованных зон отдыха, которые будут соответствовать всем нормам», — отметил Михаил Панюхин.

По его словам, все зоны отдыха и пляжи Пензенской области, как ожидается, будут приведены в порядок до 1 июня.

«В настоящее время завозится песок, производится очистка дна, скашивание камыша, устанавливаются кабинки для переодевания и контейнеры для мусора», — пояснил докладчик.