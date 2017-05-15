В Пензе завершен ремонт смотровой площадки у монумента «Росток» Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Ремонт смотровой площадки на набережной реки Суры, очистка и реставрация постамента и стелы «Росток», а также выполнение части асфальтированной велодорожки завершены в Пензе.

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«В настоящее время выполнены работы по ремонту смотровой площадки, очистке стилобата и монумента «Росток». В дальнейшем будут продолжаться работы по ремонту нижней пешеходной прогулочной зоны с выполнением ее в гранитной плитке. Этим будет завершаться первая очередь первого этапа [реконструкции набережной]», — сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов в ходе брифинга в понедельник, 15 мая.

По его словам, рабочие перешли к реконструкции нижнего яруса набережной.

«По откосам будет выполняться восстановление с газонной решеткой бетонной и нижняя часть, порядка 1,5 метров в виде гранита. Снизу будут ливнеприемные лотки», — пояснил Игорь Умнов.

Он добавил, что строительный контроль осуществляет подрядная организация «Возрождение» из Санкт-Петербурга, специалист которой присутствует на площадке все время работ — с 8.00 до 18.00–19.00

В свою очередь заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина выразила надежду, что намеченные работы будут завершены раньше срока.

«Контракт до 15 ноября, но, учитывая погодные условия […] ориентируем нашего подрядчика на завершение всех работ физических, непосредственно на площадке, к концу октября, чтобы подготовить дальше уже передачу объекта непосредственно заказчику по акту приема», — пояснила она.