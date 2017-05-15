Под Пензой осужден экс-полицейский, за деньги сообщивший о смерти в ритуальное агентство Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено бывшему участковому уполномоченному полиции отдела УУП ОМВД России по Пензенскому району Пензенской области, который признан судом виновным в мелком взяточничестве.

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«Установлено, что летом 2016 года, согласно ранее достигнутой договоренности, он проинформировал представителя похоронного бюро о факте смерти гражданина и об адресе местонахождения его тела и родственников. Представитель похоронного бюро воспользовался полученной информацией и заключил с родственником умершего договор об оказании ритуальных услуг по перевозке и погребению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что за свои противоправные действия он получил денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.