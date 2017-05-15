Под Пензой пройдет юбилейный фестиваль «Хорошие люди» Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. X многоформатный фестиваль «Хорошие люди» пройдет в селе Пыркино Бессоновского района Пензенской области со 2 по 4 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он проводится силами самих участников и гостей фестиваля. Традиционно на фестивале будут представлены различные творческие площадки.

Музыкальная часть фестиваля включает в себя концерты под открытым небом, на которых выступят исполнители из России и ближнего зарубежья. Со сцены будут звучать современная авторская песня, русский рок, блюз, регги, джаз, а также будет работать альтернативная площадка с электронной музыкой.

В программу мероприятия включена обширная детская программа, настольные и подвижные игры, мастер-классы, научные шоу и просмотр мультфильмов.

На отдельной площадке, которая получила название «Место силы» будут проходить мастер-классы по йоге, медитации, чайные церемонии, уроки по созданию этнических украшений, тренинги и практики.

На фестивале можно будет научиться делать или приобрести на ярмарке вещи ручной работы. Предусмотрены мастер-классы по керамике, рукоделию и живописи.

Фестиваль будет проходить в условиях палаточного городка. Для гостей мероприятия будут организованы трансфер от Пензы до места проведения, доставка воды и точки общественного питания.

Стоимость билетов на трехдневный фестиваль составит 400 рублей во время предварительной продажи и 500 рублей в день мероприятия.

Участникам рекомендуется не разводить костры, а брать с собой горелки и мангалы, сообщается в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».