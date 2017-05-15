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В пензенской библиотеке имени Белинского пройдет «День чтения»

18:12 | 15.05.2017 | Общество

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Акция «День чтения» будет организована в центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского в Пензе в четверг, 25 мая.

В пензенской библиотеке имени Белинского пройдет «День чтения»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие приурочено ко Дню библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая.

Начнется «День чтения» в 11.00 с конкурсной программы для школьников под названием «Дегустация историй». Дети примут участие в конкурсе чтецов, квесте по книжным страницам, отгадают литературные загадки.

В 12.00 на улице Московской герои детских книг будут приглашать юных читателей в библиотеку, где будет организована экспозиция детской литературы.

В 13.00 начнется театрализованное представление «Приглашает Книжкин дом», а в 15.00 — лекция «Книжный книгоферон+».

На 16.00 намечена презентация книжной выставки «С книгами знаться — ума набираться!». На ней будут представлены книги для разного детского возраста, а также для семейного чтения.

В 17.00 начнет работу «Мастерская книголюба», в рамках которой пройдет мастер-класс по изготовлению книжных открыток в техниках аппликации, бумагосложения и скрапбукинга, сообщает пресс-служба мэрии.
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